Политика как он...
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Политика как она есть

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Совет ЛАГ призвал принять резолюцию ООН против решения Израиля по БАПОР

Совет ЛАГ призвал принять резолюцию ООН против решения Израиля по БАПОР

Утверждение кнессетом Израиля законопроекта о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях незаконно, необходимо принять препятствующую этому резолюцию ООН.

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