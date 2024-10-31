Совет ЛАГ призвал принять резолюцию ООН против решения Израиля по БАПОР

Утверждение кнессетом Израиля законопроекта о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях незаконно, необходимо принять препятствующую этому резолюцию ООН.
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