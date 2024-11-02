Власти Антальи опровергли жалобы россиян на «мощный вирус» в курортном Белеке

В турецком курортном Белеке муниципалитет провинции Анталья не зафиксированы жалобы от россиян на вспышку «мощного вируса», несмотря на сообщения о заболевании некоторых туристов после возвращения в Россию.
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