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Власти Антальи опровергли жалобы россиян на «мощный вирус» в курортном Белеке

Власти Антальи опровергли жалобы россиян на «мощный вирус» в курортном Белеке

В турецком курортном Белеке муниципалитет провинции Анталья не зафиксированы жалобы от россиян на вспышку «мощного вируса», несмотря на сообщения о заболевании некоторых туристов после возвращения в Россию.

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