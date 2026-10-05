Министр туризма Нижегородской области уволен после скандального видео

Губернатор Глеб Никитин удовлетворил прошение об отставке Сергея Яковлева, поданное после публикации видео, где министр туризма нецензурно высказывается об игроках ФК «Нижний Новгород».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "На виселицу их!"...
- Вместо криков "бр...
- Досмотр, проверка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым