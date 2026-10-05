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Царьград

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Министр туризма Нижегородской области уволен после скандального видео

Министр туризма Нижегородской области уволен после скандального видео

Губернатор Глеб Никитин удовлетворил прошение об отставке Сергея Яковлева, поданное после публикации видео, где министр туризма нецензурно высказывается об игроках ФК «Нижний Новгород».

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