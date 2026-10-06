Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном рекламном образе

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, возлюбленная Джейсона Стэйтема, поделилась откровенными снимками для бренда Alo в Instagram (Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), где она предстала в вязаном комплекте без бюстгальтера, демонстрируя стройную фигуру.