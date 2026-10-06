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Царьград

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Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном рекламном образе

Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном рекламном образе

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, возлюбленная Джейсона Стэйтема, поделилась откровенными снимками для бренда Alo в Instagram (Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), где она предстала в вязаном комплекте без бюстгальтера, демонстрируя стройную фигуру.

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