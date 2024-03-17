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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Клэй показал свою зрелость»

После игры с «Лейкерс» Дрэймонд Грин отметил, что в какой-то момент Клэй Томпсон рассказал ему о своей роли резервиста: «Дрэй, это просто отлично».

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