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Царьград

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"Аль-Джазира": хуситы блокируют Баб-эль-Мандеб для Саудовской Аравии

"Аль-Джазира": хуситы блокируют Баб-эль-Мандеб для Саудовской Аравии

Хуситы объявили, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судоходства, кроме Саудовской Аравии. В ответ на блокаду йеменских портов хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали два танкера в Красном море.

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