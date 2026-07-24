"Аль-Джазира": хуситы блокируют Баб-эль-Мандеб для Саудовской Аравии

Хуситы объявили, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судоходства, кроме Саудовской Аравии. В ответ на блокаду йеменских портов хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали два танкера в Красном море.