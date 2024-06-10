Депутат от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение

На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект об ответственности за опасную езду. Автором документа выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
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