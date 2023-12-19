Военный аналитик Прохватилов: США разрабатывают оружие массового поражения

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов поделился информацией о разработке Соединенными Штатами Америки нового оружия массового поражения на базе искусственного интеллекта и предупредил об опасности данного вооружения.
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