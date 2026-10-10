Владимир над Днепром – первый памятник Киева

"Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в чёрной мгле, в путанных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням", – писал Михаил Булгаков в романе "Белая гвардия" .
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