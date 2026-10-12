Песков: Россия хочет долгосрочного мира, а не перемирия

Россия хочет не перемирия, а долгосрочного прочного мира. Об этом 12 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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