В Хабаровске врачи начали лечить катаракту с помощью уникального лазера

В конце 2024 года офтальмологическое отделение городской клинической больницы имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого в Хабаровске оснастили фемтосекундным лазером — высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет проводить операции на новом уровне точности и безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии