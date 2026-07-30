Выходка Зеленского в Белом доме шокировала Европу

В Австрии начали активно обсуждать слова президента Украины Владимира Зеленского, который на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попросил у Вашингтона 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода.
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