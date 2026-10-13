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Газета.ру

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ФАС выдала почти 100 предупреждений участникам рынка топлива

ФАС выдала почти 100 предупреждений участникам рынка топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала почти 100 предупреждений участникам топливного рынка.

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