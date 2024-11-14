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Ивановские новости

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Ивановцам на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний выделят 145 млн рублей

Ивановцам на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний выделят 145 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил МишустинПредседатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин своим распоряжением от 11 ноября утвердил прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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