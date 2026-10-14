Дрезина сошла с рельсов на перегоне Копи — Кизел в Прикамье

Днем 14 октября 2026 года на перегоне «Копи — Кизел» Свердловской железной дороги у дрезины сошла с рельсов колесная пара, опрокидывания и пострадавших удалось избежать.
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