Жители Смоленска отправили партию груза в зону СВО

Отправка стала возможной благодаря партийному проекту «Все для фронта». По запросам бойцов «Молодая Гвардия Единой России» организовала сбор стройматериалов, обогревателей, масксетей, газовых баллонов и плит, личных посылок и продуктов.
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