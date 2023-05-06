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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Рубежному

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Рубежному

Вооруженные силы Украины обстреляли Рубежное в ЛНР четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительно региона в СЦКК в своем Телеграм-канале.

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