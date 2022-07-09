Лепс «уходит со сцены» после развода с женой: «Во всем случившемся виноват только я»

Григорий Лепс вновь несерьезно относится с своему здоровью. Как выяснилось, проблемы с голосом у него начались уже давно и он успел перенести уже несколько операций на голосовых связках.
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