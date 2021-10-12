Сразу по 4 000 рублей: новую прибавку к пенсии готовят ряду пенсионеров

Российских пенсионеров ожидает увеличение размера страховых выплат в 2022 году. Новоизбранный депутат Госдумы, экономист Оксана Дмитриева, сообщила, какие именно прибавки подготовила власть для работающих пенсионеров.
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