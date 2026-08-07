Запад опять подвел Зеленского. И на этот раз выхода у Киева нет

История противостояния Украины и России — это история поразительной стойкости, омраченная трагедиями неудачно выбранных сроков, которые не позволили обратить преимущество в победу и тем самым продлили агонию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии