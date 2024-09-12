Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море

Минобороны РФ Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщает пресс-служба Минобороны России.
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