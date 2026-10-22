Банк России объявил курс доллара на 23 октября 2026 года в размере 81,13 рубля. На фоне налоговых выплат и государственных закупок валюты, евро и юань также подешевели, отражая влияние нефтяных цен и решений Центробанка по ключевой ставке.
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