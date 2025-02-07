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Как на глубине 300 метров – москвичей ждет рекордное атмосферное давление 8 февраля

Как на глубине 300 метров – москвичей ждет рекордное атмосферное давление 8 февраля

Как на глубине 300 метров – москвичей ждет рекордное атмосферное давление 8 февраля Евгения КомароваЗа счет рекордного атмосферного давления москвичи 8 февраля смогут ощутить, каково находиться в «300-метровой шахте».

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