ВМС США ввели в эксплуатацию первую атомную субмарину, рассчитанную на разнополый экипаж Американский флот пополнился первой полностью гендерноинтегрированной субмариной.
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ВМС США ввели в эксплуатацию первую атомную субмарину, рассчитанную на разнополый экипаж Американский флот пополнился первой полностью гендерноинтегрированной субмариной.
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