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Депутат Гаврилов напомнил о сроках уплаты и видах налогов за детей

Депутат Гаврилов напомнил о сроках уплаты и видах налогов за детей

Имущественные налоги несовершеннолетних детей должны быть уплачены их родителями до 2 декабря. Об этом 27 ноября заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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