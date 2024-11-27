Депутат Гаврилов напомнил о сроках уплаты и видах налогов за детей

Имущественные налоги несовершеннолетних детей должны быть уплачены их родителями до 2 декабря. Об этом 27 ноября заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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