Не только первые флагманы на Snapdragon 8 Gen 4, но еще и первые флагманы Xiaomi c защитой IP69. Подробности о Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro

По слухам, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro станут первыми в мире флагманами на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, но согласно новым данным, они же станут первыми смартфонами Xiaomi с максимальной защитой от пыли и воды — в соответствии со степенью IP69.
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