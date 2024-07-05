Не только первые флагманы на Snapdragon 8 Gen 4, но еще и первые флагманы Xiaomi c защитой IP69. Подробности о Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro

По слухам, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro станут первыми в мире флагманами на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, но согласно новым данным, они же станут первыми смартфонами Xiaomi с максимальной защитой от пыли и воды — в соответствии со степенью IP69.