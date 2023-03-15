Царьград

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Посол Антонов объяснил назначение упавшего в Чёрное море дрона США

Посол Антонов объяснил назначение упавшего в Чёрное море дрона США

Дипломат назвал провокацией инцидент с MQ-9 у южных границ России.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что упавший беспилотник MQ-9 выполнял задачи разведки и передавал украинским боевикам данные о расположении русских войск в Причерноморье.

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