Посол Антонов объяснил назначение упавшего в Чёрное море дрона США

Дипломат назвал провокацией инцидент с MQ-9 у южных границ России.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что упавший беспилотник MQ-9 выполнял задачи разведки и передавал украинским боевикам данные о расположении русских войск в Причерноморье.