Россияне будут получать двойную пенсию, если выйдут на неё на 10 лет позже. За это время вырастет коэффициент повышения выплаты, сообщили экономисты из ВШЭ.
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