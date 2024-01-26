В Тюмени банкротят поставщика муниципальных властей

Тюменские налоговики подали иск о банкротстве ООО «Жилстройсервис», которая несколько лет поставляла коммунальное оборудование муниципальным властям Тюменской и Курганской областей, а так же в ХМАО и Санкт-Петербург.
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