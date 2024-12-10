Проектную документацию по станции «Кудрово» должны разработать до 2027 года

Станцию собираются открыть к 2031 году В 2027 году запланированы разработка рабочей документации и начало строительных работ над станцией метро «Кудрово», продолжающей Лахтинско-Правобережную линию Петербургского метрополитена.
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