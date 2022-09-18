В Крыму 18 сентября ожидаются дождь и местами гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Дневная температура воздуха составит 25…30 градус.
Телеканал "КРЫМ 24"106 подписчиков
Популярные статьи
- Политолог заявил, что те граждане РФ, которые уедут в Польшу или страны Балтии, больше не смогут считаться русскими
- В Крыму заявили о необходимости ужесточать меры за проступки, как с включенной националистической песней
- В Крыму мужчина заплатит 30 тысяч рублей штрафа за публичное оскорбление российского военного
Свежие комментарии