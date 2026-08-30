Названа причина роста цен на куриные яйца

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. В России существенно выросли цены на куриные яйца. В сегменте оптовых продаж с мая по август 2026 года они увеличились на 140 %.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым