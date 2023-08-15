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Тактаров – о вопросах про титул UFC: «Меня это ####### [утомило], искренне скажу»

«Вот вам искренне скажу, что меня ###### [утомил] этот вопрос. Лютиков это придумал… Я к Саше очень хорошо отношусь, но у него по молодости были свои проколы.

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