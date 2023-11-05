Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    Двуличие нельзя вылечить, оно уже свершилось. Поступок хороший, это однозначно. Но, нужно всегда следить за базаром. ...Актёр Серебряков ...
  • Виктория Иванова
    "Сам же актер вынужден был продолжать зарабатывать в России" Бедняжка! Он вынужден. 😏Актёр Серебряков ...
  • нина сафронова
    👍Актёр Серебряков ...

Исправительные работы в России

Исправительные работы в России

Как верно писал Карл Маркс, жестокие наказания не работают. Цитирую из его статьи «Смертная казнь», опубликованной в Нью-Йорк Дейли Трибюн 18 февраля 1853 (ссылка):…весьма трудно, а, может быть, вообще невозможно, найти принцип, посредством которого можно было бы обосновать справедливость или целесообразность смертной казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх