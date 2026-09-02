Биолог Сафонов назвал способы избавиться от мокриц в ванной

Биолог Дмитрий Сафонов посоветовал проверять трубы на протечки, проветривать ванную и просушивать коврики и мочалки, чтобы избавиться от мокриц, сообщает Москва 24 .
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