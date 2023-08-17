РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Евгений Рудаков

Пока президент из года в год со всеми: - Ребята, давайте жить дружно... Ни-хре-на порядка не будет. Нужен красный, сталинский террор и точка! Не нравится сталинский режим - давайте вернёмся к Ивану Грозному. Мало того, что он вдвое увеличил площадь России, он поднял экономику, образование, культуру! Ну да, без жесткости не обойтись... Тут не подходит - Ребята, давайте жить дружно, как наш сейчас - вселаскающий. Думай, Русь-матушка, думай... Времени не так уж и много.