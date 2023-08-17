MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Русские патриоты обратились к руководству страны с тем, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, олигархов, представителей так называемой пятой колонны, раскачивающих ситуацию внутри государства.
РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Комментарии
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Евгений Рудаков
Пока президент из года в год со всеми: - Ребята, давайте жить дружно... Ни-хре-на порядка не будет. Нужен красный, сталинский террор и точка! Не нравится сталинский режим - давайте вернёмся к Ивану Грозному. Мало того, что он вдвое увеличил площадь России, он поднял экономику, образование, культуру! Ну да, без жесткости не обойтись... Тут не подходит - Ребята, давайте жить дружно, как наш сейчас - вселаскающий. Думай, Русь-матушка, думай... Времени не так уж и много.
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17 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
По расстрелам соскучился? Езжай в хохляндию.
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17 час.
N
Nata
Расстрелы , не расстрелы , а наказания необходимы. Итак слишком воли всякой шелупони дали. Они не о стране думают, а только о собственном кармане. Гнусь.
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17 час.
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