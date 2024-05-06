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Давайте представим, что известные художники расписали или нарисовали пасхальные яйца: как они бы это выглядело? Мы задали этот вопрос нейросети MidJourney, и вот, что она нам ответила — предлагаем угадать авторов (некоторые будут повторяться)

Давайте представим, что известные художники расписали или нарисовали пасхальные яйца: как они бы это выглядело? Мы задали этот вопрос нейросети MidJourney, и вот, что она нам ответила — предлагаем угадать авторов (некоторые будут повторяться)

﻿﻿Нажмите Михаил Врубель (1856 – 1910) – русский художник, творчество которого охватило практически все виды и жанры изобразительного искусства: живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, театральное искусство.

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