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Воронежские новости

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Жительница Кировской области погибла в ДТП в Павловском районе

Жительница Кировской области погибла в ДТП в Павловском районе

Согласно предварительной информации, 28-летний житель Кировской области, находившийся за рулем «Шевроле Авео», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика «МАН» с прицепом «Шмитц» 39-летнего жителя Краснодарского края.

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