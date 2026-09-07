Иран провел испытание новой противокорабельной ракеты вблизи американского военного корабля

Иран провел первое испытание новой противокорабельной ракеты, сообщает секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.
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