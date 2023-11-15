Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Названы крупнейшие построенные соцобъекты Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил о вводе в эксплуатацию более 90 социальных объектов в столице с начала 2023 года, причем более половины из них были построены за счет внебюджетных источников.
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