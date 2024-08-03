Какие народные средства помогают при боли в спине

Дегенеративные изменения в позвоночнике возникают у людей разного возраста. Существует множество народных методов избавления от болей в спине – некоторые из них достаточно эффективны в сочетании с традиционной медициной, а другие могут только навредить организму.
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