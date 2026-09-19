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Мировое обозрение

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АдГ набирает силу: Политолог объяснил, сделают ли Германию «альтернативной» после отставки Мерца

АдГ набирает силу: Политолог объяснил, сделают ли Германию «альтернативной» после отставки Мерца

Разговоры о досрочной отставке канцлера Фридриха Мерца возвращаются в немецкую повестку с настойчивостью, которая сама по себе говорит о глубине кризиса.

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