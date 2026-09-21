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Планшет, вокзал и чужая переписка: восемь актрис, которые не дали изменам второго шанса

Планшет, вокзал и чужая переписка: восемь актрис, которые не дали изменам второго шанса

На съёмочной площадке роман для актёров — история привычная. Другое дело — те, кто ждёт дома: для них такое увлечение оборачивается настоящей драмой.

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