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Путин: Подвиги бойцов СВО сопоставимы с героизмом Николая Гастелло

Путин: Подвиги бойцов СВО сопоставимы с героизмом Николая Гастелло

Президент России Владимир Путин сравнил подвиги участников специальной военной операции на Украине с героизмом летчика Николая Гастелло.

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