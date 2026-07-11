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Русская весна

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До Вишнёвого чудовищный взрыв боеприпасов разрушил на Украине часть Павлограда (ВИДЕО)

До Вишнёвого чудовищный взрыв боеприпасов разрушил на Украине часть Павлограда (ВИДЕО)

Еще до чудовищного взрыва на складе боеприпасов в Вишневом под Киевом огромный взрыв с вторичной детонацией был в Павлограде, заявил боевой инструктор ВСУ А.

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