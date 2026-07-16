«Свинья в человеческом обличье». Военкор назвал «делом чести» ликвидацию рэпера Kyivstoner

Военный корреспондент Сергей Зенин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев), которого ФСБ уличила в причастности к организации атаки беспилотников в Подмосковье, должен быть ликвидирован.
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