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«Свинья в человеческом обличье». Военкор назвал «делом чести» ликвидацию рэпера Kyivstoner

«Свинья в человеческом обличье». Военкор назвал «делом чести» ликвидацию рэпера Kyivstoner

Военный корреспондент Сергей Зенин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев), которого ФСБ уличила в причастности к организации атаки беспилотников в Подмосковье, должен быть ликвидирован.

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