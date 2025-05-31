Андрей Соколов СВР заявила, что сербы поставляют Украине снаряды Сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, заявило 29 мая пресс-бюро Службы внешней разведки России.
А есть ли у России друзья?
Комментарии
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valentina sergeeva
А что, когда-то были?..
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10 час.
Елена Хараничева
"Дружба" с Россией только тогда, когда им что-то от неё нужно. А Россия-"щедрая душа", всегда готова выложиться, даже ради таких друзей.
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6 час.
Валерий Мязин
У России пока только один друг настоящий , это Северная Корея.Больше я друзей не вижу.Белоруссия под вопросом.
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3 час.
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