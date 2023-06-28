В Минфине рассказали, как будет распределяться налоговая нагрузка в рамках windfall tax

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на прибыль для крупных компаний с 2024 года.
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