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В Минфине рассказали, как будет распределяться налоговая нагрузка в рамках windfall tax

В Минфине рассказали, как будет распределяться налоговая нагрузка в рамках windfall tax

﻿﻿Заместитель министра финансов Алексей Сазанов Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на прибыль для крупных компаний с 2024 года.

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