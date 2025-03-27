Уже достроили. Новая школа в Индустриальном районе Барнаула откроет двери с 1 сентября

С 1 апреля образовательное учреждение начнет принимать заявления на поступление в первый класс Второй корпус барнаульского лицея № 52, который начали строить в 2023 году в Индустриальном районе, примет первых детей со следующего учебного года.
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