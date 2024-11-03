В Полтаве вместо памятника Пушкину установили "сложную аллюзию" на ракету

Соцсети В Полтаве на месте снесенного памятника Александру Пушкину возвели инсталляцию "Ракета", которая, по задумке автора, является "сложной аллюзией" на ракеты, установленные на детских площадках во времена СССР.
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